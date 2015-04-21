(Özel Haber) Fatih’te Çalınan 500 Bin Dolarlık Tekstil Ürünü Kargoda Ele Geçirildi

Fatih’te bir tekstil mağazasından çalınan 500 bin dolarlık kadın elbisesi polis tarafından yapılan operasyonla ele geçirildi. Çalıntı elbiselerin kargoyla Moskova’ya gönderilmek istendiği ortaya çıktı.Olay, geçtiğimiz pazar günü saat 07.10 sıralarında Laleli’de bir tekstil mağazasında meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre gelen bir ihbar üzerine olay yerine gelerek inceleme yapan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, işyeri ve çevredeki MOBESE kameralarının görüntülerini inceleme altına aldı. Yapılan tespitlerin ardından harekete geçen ekipler, yaklaşık 500 bin dolar değerinde 43 çuval kadın elbisesinin Moskova’ya gönderilmek üzere bir kargoda bekletildiğini belirledi. Bunun üzerine operasyon başlatan ekipler, tekstil ürünleri yurtdışına kaçırılmadan ele geçirmeyi başardı.Çalınan mallarına geri kavuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen işyeri sahibi, “Pazar sabahı geliyorlar, malları yüklüyorlar ve gidiyorlar. Biz ihbarda bulunduktan sonra memur arkadaşlar sabah dokuzdan buyana her tarafı didik didik aradılar. Sonuca ulaştık ürünlerimizi bulduk. Mallar bizim orada çalışan İranlı soyadını tam bilmediğimiz şahsın olduğunu tespit ettik. Polisler Laleli’deki tüm MOBESE ve işyerlerindeki kameralara bakarak bu sonuca ulaştılar” dedi.Polis, İran uyruklu hırsızın yakalanması için başlattığı soruşturma ise sürüyor.