Oyun İçin Karton Koliye Giren Çocuk Kamyonun Altında Kaldı

Tuzla’da karton kolinin içine girip yuvarlanmaya başlayan küçük çocuk, siteye giren kamyonetin altında kaldı.Olay, geçtiğimiz yıl temmuz ayında Tuzla’da bulunan bir sitede yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 6 yaşındaki B.Y., M.D. ve iki arkadaşıyla site bahçesinde oyun oynamaya başladı. B.Y. ve M.D. çöp kutusundan buldukları karton kolinin içine girerken diğer iki çocuk da koliyi yuvarlamaya başladı. Bu sırada aniden güvenlikli siteye bir kamyonet girdi. Kamyoneti fark eden iki çocuk ellerini kaldırıp bağırarak sürücüyü uyarmaya çalıştı. Çocukların uyarısına rağmen Yücel Ç.’nin kullandığı kamyonet, içerisinde iki çocuğun bulunduğu kolinin üzerinden geçti. Sürücü, kazanın ardından ağır yaralanan B.Y.’yi hastaneye götürdü. Hastaneye götürüldüğünde bacağı neredeyse kopmak üzere olan B.Y.’nin sağ bacağı, sol bacağına oranla 2 santim kısa kaldı.KAZA ANI KAMERADAKüçük çocuğun bacağından sakat kalmasına neden olan olay güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 2 çocuk site içinde karton koliyi yuvarlıyor. Bu sırada siteye bir kamyonet giriyor. Siteye giren kamyonet yol ortasına duran karton koliye yaklaşıyor. Kamyonetin geldiğini fark eden çocuklar sürücüyü uyarmaya çalışıyor. Kamyonet, içinde 2 çocuğun bulunduğu karton kolinin üzerinden geçiyor. Olayı gören 2 çocuk panikleyerek kaçmaya başlıyor. Sürücü daha sonra yerde yatan çocukların yanına geliyor.Avukat Metin Atamış site görevlilerinin üzerlerine düşeni yapmadıklarını iddia ederek, “Bu olayda site güvenliği sadece kimlik kontrolü dışında üzerine düşen görevleri yapsaydı kamyonun siteye giriş anından çıkış anına kadar kontrol altında tutsaydı kaza olmayacaktı. Görüntülerde de izleyeceğiniz üzere araç hızlı bir şekilde site içinde hareket ediyor, çocuklar çöpte buldukları kutuda oynamak istedikleri için. Kutunun üzerinden geçen araç çocuğu yaralayıp sakat kalmasına neden oluyor. Kamyon siteye tedbirsiz bir şekilde giriyor. Araç tekeri çocuğun üzerinden geçiyor. Anadolu Asliye Ticaret Mahkemesi’ne tazminat davası açıldı. Dava hala devam etmektedir” dedi.