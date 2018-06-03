Otomobil sürücüsünün çarpıp kaçtığı çocuk hayatını kaybetti

Nevşehir’de bu akşam saatlerinde otomobilin çarpıp kaçtığı 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Zübeyde Hanım Caddesinde karşıdan karşıya geçmekte olan 12 yaşında ki Ahmet Bildirici isimli çocuğa yoldan geçen araç çarparak kaçtı. Kazayı gören diğer araç sürücüleri ve vatandaşlar olayı hemen sağlık ekipleri ve polis ekiplerine bildirirken sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen talihsiz çocuk kurtarılamadı. Kaza sonrası hayatını kaybeden çocuğun cenazesi Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, çocuğa çarpıp kaçan otomobil sürücüsü polis tarafından her yerde aranıyor.