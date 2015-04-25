Ordu Yangın: 1 Ölü

Ordu’nun Korgan ilçesinde 60 yaşındaki Mahmut Damla, iki katlı evinde uyuduğu sırada tüp patlaması sonucu çıkan yangında hayatını kaybetti.Yangın, Korgan ilçesi Büyük Akçakese Mahallesi’nde bulunan Mahmut Damla’ya (60) ait evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahmut Damla, hasta yatağında uyuduğu sırada mutfak tüpünün patlaması sonucu yangın çıktı. Alevlerin arasında kalan Mahmut Damla’nın imdadına komşuları yetişti. Komşuları, Mahmut Damla’yı alevler içerisinden çıkarmaya çalıştılar. Ancak yangının ahşap evde meydana gelmesi ve yangının bir anda büyümesi yardımseverlerin eve girmesine engel oldu. Korgan Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak istedi fakat yangının giderek büyümesi sonucunda Fatsa ilçesinden takviye ekipler olay yerine yönlendirildi. Yangın sonrası kül hale dönen evde Mahmut Damla’nın yanmış cesedi çıkarıldı. Yangın, yaklaşık iki saatte kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangın tamamen soğutulduktan sonra itfaiye ekipleri kül olan evde Mahmut Damla’ya ait cesetle karşılaştı.Mahmut Damla’nın cesedi otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.