Operasyonda Kahve Keyfi

Adana’da eşini bıçakladıktan sonra kendini eve kapatıp, kafasına pompalı tüfek dayayan bir kişiye polis ekipleri özel harekat ile operasyon yaparken, komşular ise bu anları kahve içerek izledi.Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Namık Kemal Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 65109 Sokak’ta 4 katıl bir evin 3. katında oturan ve cep telefonu satıcılığı yaparak geçimini sağlayan Mustafa Kemal V., sabahleyin çocuklarını okula gönderdikten sonra eşiyle tartıştı. Tartışma büyüyünce mutfaktan aldığı bıçakla eşini 3 yerinden bıçakladı. Sesler üzerine eve gelen komşular hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen görevliler yaralı Nur V.’yi özel bir hastaneye götürdü. Hayati tehlikesi olan kadın hemen ameliyata alındı. Bu arada polis ekipleri de eve gelerek kocayı gözaltına almak istedi. Ancak koca kapıyı kapatıp pompalı tüfekle polise direndi. Eve girmek isteyen polise zanlı bir el de ateş etti. Bunun üzerine olay yerine özel hareket polisi çağrıldı.MERAKLI KOMŞU OPERASYON SIRASINDA BALKONDA KAHVE KEYFİ YAPTIBu arada Mustafa Kemal V.’nin meraklı komşuları da balkona ve damlara çıkarak olayı izlemeye başladı. Polisin bütün uyarılarına rağmen komşular vurulma pahasına operasyonu izlemeye devam etti. Komşulardan birinin ise ailece balkona çıkıp bir de kahve yaptırıp içerek operasyonu izlemesi, görenleri hayrete düşürdü.Basın mensuplarının kendisini çektiği gören şahıs poz vererek kahve içmeye devam etti. Bu arada olay yerine özel harekat polisi ve çilingir de geldi. Özel harekat polisi zırhla ve koç boynuzuyla apartmana girip 10 dakikada Mustafa Kemal V.’yi etkisiz hale getirdi. Zanlı daha sonra emniyete götürülerek sorguya alındı. Hayati tehlikesi bulunan genç kadın ise Dr. Aşkım Tüfekçi Çukurova Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.