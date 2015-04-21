Önce Haber Verdi Ardından İntihar Etti

Başkent’te 4 çocuk babası Yüksel Arslan (46), ormanlık alanda pompalı tüfekle intihar etti.Edinilen bilgiye göre olay Kazan İlçesi’nin Tekke Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda meydana geldi. Bir lokantada şoförlük yapan Yüksel Arslan, “İstanbul’a gideceğim” diyerek iş yerinden izin aldı ve bir hafif ticari araç kiralayıp Kazan’a 15 kilometre uzaklıkta bulunan Tekke Mahallesi Kumara Piknik alanına geldi. Buradan 155’i arayarak intihar edeceğini söyledi ve cesedinin orada kalmaması için de adresi verdi. Ancak olay yerinin Jandarmanın sorumluluk bölgesinde olması itibariyle durum jandarmaya bildirildi.JANDARMAYI GÖRÜNCE TETİĞE BASTIŞahıs ile telefonda irtibat kurarak onu ikna etmeye çalışan jandarmanın olay yerine geldiğini gören Yüksel Aslan telefonu kapattı ve ardından pompalı tüfeği şakağına dayayarak ateş etti. Silah sesini duyup olay yerine koşan jandarma ekipleri, Arslan’nın bir çam ağacının dibinde cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerinde araştırma yapan jandarma ekipleri Yüksel Arslan’ın cebinde el yazısıyla yazılmış iki sayfalık mektuba ulaştı. Mektupta kendisini intihara sürükleyen nedenleri, çektiği maddi ve ailevi sıkıntıları anlattığı ve ailesinden af dilediği öğrenildi.Kazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi morguna getirilen Yüksel Arslan’ın cesedi savcının buradaki incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi.