Oğlunun vurulduğuna şahit olan anne kalp krizi geçirerek öldü

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Silahla Ağır Yaralanan İsmet Turan'ın Tedavisi Devam Ettiği Öğrenilirken Turan'ın Henüz 1 Yaşında Oğlu Olduğu Öğrenildi
Asayiş 09.11.2019, 16:46
Nevşehir’in Avanos ilçesine bağlı Ayhanlar köyünde meydana gelen olayda aralarında 10 yıl önce olan husumeti unutmayan bir kişi husumetlisini silahla yaraladı.
Ağır yaralanan İsmet Turan’ın evli ve henüz 1 çocuğu olduğu öğrenildi.
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