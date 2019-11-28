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Nevşehir’e şehit ateşi düştü

Şanliurfa’nin Akçakale Tekçe Hudut Karakoluna Pkk/pyd Silahlı Terör Örgütü Tarafından Atılan Havan Mermisinin Hudut Karakoluna Düşmesi Sonrasında Nevşehirli Uzman Çavuş Şevket Tekin Şehit Düştü.

Asayiş 28.11.2019, 09:24
Nevşehir’e şehit ateşi düştü
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Şanlıurfa’nın Akçakale Tekçe Hudut karakoluna PKK/PYD silahlı terör örgütü tarafından atılan havan mermisinin hudut karakoluna düşmesi sonrasında Nevşehirli Uzman Çavuş Şevket Tekin şehit düştü.

Şanlıurfa’nın Akçakale Tekçe Hudut Karakoluna yapılan saldırı sonrasında Nevşehir’in Avanos ilçesi nüfusuna kayıtlı Jandarma Uzman Çavuş Şevket Tekin şehit düştü. Şehit Tekin’in cenazesinin bugün öğle namazını müteakip Avanos Merkez Camii’nde kılınacağı öğrenildi.

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