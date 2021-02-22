Son Dakika
Nevşehir’deki köpek katili yakalandı
Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Sofular köyünde köpekleri zehirleyerek öldürdüğü tespit edilen şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Asayiş 22.02.2021, 16:24 23.02.2021, 11:01
Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Sofular köyünde köpekleri zehirleyerek öldürdüğü tespit edilen şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Sofular köyünde köpekleri katleden C.E. hakkında idari para cezası uygulanmak üzere Nevşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne gönderildiği öğrenildi.