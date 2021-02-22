Nevşehir’deki köpek katili yakalandı

Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Sofular köyünde köpekleri zehirleyerek öldürdüğü tespit edilen şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Ürgüp ilçesine bağlı Sofular köyünde 31 Ocak tarihinde 10 köpeğin zehirlenerek öldürülmesi sonrasında Ürgüp İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından başlatılan çalışmada köpekleri zehirleyerek öldürdüğü tespit edilen Sofular köyü sakinlerinden C.E. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan C.E.’nin ifadesinde, sokakta gezen başıboş köpekleri tarafından kendisi ve ailesinin saldırıya uğradığını ileri sürerek zehirlediğini söylediği öğrenildi.

Sofular köyünde köpekleri katleden C.E. hakkında idari para cezası uygulanmak üzere Nevşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne gönderildiği öğrenildi.