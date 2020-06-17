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Nevşehir’deki feci kaza güvenlik kameralarına yansıdı

NEVŞEHİR-AKSARAY ÇEVRE YOLUNDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA FRENİ BOŞALAN KAMYON KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN TIR VE KAMYONA ÇARPARAK DURABİLEN KAMYONETİN O ANLARI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI.

Asayiş 17.06.2020, 14:19
Nevşehir’deki feci kaza güvenlik kameralarına yansıdı
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Nevşehir-Aksaray çevre yolunda meydana gelen trafik kazasında freni boşalan kamyon kırmızı ışıkta bekleyen tır ve kamyona çarparak durabilen kamyonetin o anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Nevşehir’de Terminal kavşağında meydana gelen trafik kazasında ferin boşalan kamyonet, kırmızı ışıkta bekleyen diğer kamyon ve tıra çarparak durabildi. Kazada kamyonet içerisinde bulunan 2 kişi yaralanırken kamyonet içerisinde sıkışanları Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipleri kurtardı. Terminal kavşağında meydana gelen bu feci kaza çevrede bulunan iş yerlerinde bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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