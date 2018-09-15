Nevşehir’deki cinayet soruşturmasında yayın yasağı getirildi

Nevşehir’in Acıgöl ilçesine bağlı Ağıllı köyünde bir çiftin yakılarak öldürülmesi ile ilgili soruşturmada yayın yasağı getirildi.

Nevşehir’deki cinayet soruşturmasında yayın yasağı getirildi
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Nevşehir’in Acıgöl ilçesine bağlı Ağıllı köyünde bir çiftin yakılarak öldürülmesi ile ilgili soruşturmada yayın yasağı getirildi.

Nevşehir’in Acıgöl ilçesine bağlı Ağıllı köyünde geçtiğimiz Pazartesi günü bir araç içerisinde Mustafa Şahin Akkoç ve eşi Ayfer Akkoç yakılarak öldürülmüştü. Soruşturma sürerken, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili yayın yasağı getirildi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan bu kararın RTÜK’e gönderildiği öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2018, 13:07
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