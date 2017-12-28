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Nevşehir’de yeni yıl öncesi alkol denetlemesi yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından yeni yıl öncesinde alkol denetlemesi yapıldı.

28 Aralık 2017 Perşembe 10:36
Nevşehir’de yeni yıl öncesi alkol denetlemesi yapıldı
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından yeni yıl öncesinde alkol denetlemesi yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri koordinesinde 41 polisin katılımı ile ‘Alkol’ kod adı ile yapılan uygulamada 17 iş yeri kontrol edildi. Yapılan uygulama sonrasında Ürgüp ilçesinde 2 iş yerinde bandrolsüz 20 şişe alkollü içecek ele geçirilirken iş yerleri hakkında 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.

Son Güncelleme: 28.12.2017 10:48
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