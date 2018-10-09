Nevşehir’de yaşlı çifti yakarak öldüren katil zanlıları tutuklandı

Nevşehir’in Acıgöl ilçesine bağlı Ağıllı köyünde 12 Eylül’de yakılarak öldürülen yaşlı çiftin cinayet şüphelileri tutuklandı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ve polis ekiplerinin yaptıkları çalışma sonrasında 12 Eylül tarihinde Acıgöl ilçesine bağlı Ağıllı köyünde araç içerisinde yakılarak öldürülen Mustafa Şahin Akkoç ve Ayfer Akkoç’un cinayet şüphelileri tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, “12 Eylül 2018 tarihinde Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde Mustafa Şahin Akkoç ve eşi Ayfer Akkoç’un araçlarının içerisinde ölü olarak bulunması olayına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında tespit edilen iki şüphelinin kuvvetli suç şüphesi varlığı nedeniyle sevk edildikleri nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tasarlayarak adam öldürme suçundan tutuklanmalarına karar verilerek Nevşehir E Tipi Kapalı İnfaz Kurumuna gönderilmiştir. Daha önceki basın bülteninde belirtilen basın yasağının devam etmekte olduğundan bu konuda hassasiyetin devam etmesi kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.