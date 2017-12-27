Nevşehir’de uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi yakalandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; 3 kişinin başka illerden uyuşturucu madde alarak il merkezinde bağımlı şahıslara satacağı bilgisini aldı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasına araç ve şahıslar üzerinde yapılan aramada dört parça halinde toplam 13,08 gram eroin ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıslar işlemlerin tamamlanmasının ardından ’Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti yapmak suçlarından’ adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen şahıslardan 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 1 kişinin ise tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildiği öğrenildi. (COŞ-TB-Y