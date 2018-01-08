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Nevşehir’de uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi tutuklandı

Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi yakalandı.

08 Ocak 2018 Pazartesi 09:37
Nevşehir’de uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi tutuklandı
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Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri H.Ç. ve M.T.’yi uyuşturucu ticareti yapmaktan dolayı yakaladı. Şahısların yapılan üst aramasında satışa hazır vaziyette alüminyum folyoya sarılı 4,32 gram metamfetamin ve 1,28 gram bonzai ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltın alınan H.Ç. ve M.T. emniyetteki işlemlerinin ardından “Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak” suçlarından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Son Güncelleme: 08.01.2018 10:14
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