Nevşehir’de uyuşturucu taciri 3 kişi tutuklandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında uyuşturucu ticareti yapan Y.A., G.M.C. ve Y.F. gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramada, 1,32 gram afyon sakızı, 0,68 gram sunk, 0, 29 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 1 adet pompalı olarak tabir edilen av tüfeği ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.A., G.M.C. ve Y.F. savcılık ifadelerinden sonra sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.