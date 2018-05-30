Nevşehir’de uyuşturucu operasyonu: 31 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Nevşehir merkez, Ürgüp ve Avanos ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 31 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Nevşehir merkez, Ürgüp ve Avanos ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 31 şahıs gözaltına alınırken, 3 şüphelinin aranması sürüyor. Gözaltına alınan 31 kişiden 22’si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, gözaltında bulunan şahıslardan S.K., A.İ., A.C.A., U.Y., M.N., E.Ş., O.İ.A., E.U., M.S.D.’nin evlerinde yapılan aramada 3 adet 7,65 çapında fişek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet yarı otomatik tüfek, 2 kök kenevir bitkisi, 5 adet uyuşturucu madde kullanımına yarayan aparat ele geçirildi.

Gözaltında tutulan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenilirken, 3 şüpheli firari şahsın ise ekipler tarafından arandığı öğrenildi.