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Nevşehir’de tarım işçileri arasındaki kavgayı jandarma ayırdı
Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Kavak beldesinde patates depolarında çalışan tarım işçileri arasında çıkan kavgayı jandarma ekipleri ayırdı.
Asayiş 31.01.2021, 15:05 31.01.2021, 21:37
Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Kavak beldesinde patates depolarında çalışan tarım işçileri arasında çıkan kavgayı jandarma ekipleri ayırdı.
İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol’un da olay yerinde her iki tarafı sakinleştirmek için uzun süre uğraşması dikkatlerden kaçmadı.