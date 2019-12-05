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Nevşehir’de şüpheli ölüm

Nevşehir’de 9. kattan düşen genç kadın hayatını kaybetti.

Asayiş 05.12.2019, 10:09 05.12.2019, 10:53
Nevşehir’de şüpheli ölüm
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Nevşehir’de 9. kattan düşen genç kadın hayatını kaybetti.

Y.Ç. (25), henüz belirlenemeyen bir sebeple 9. kattaki evinden aşağı düştü. Y.Ç‘nin çığlık seslerini duyan vatandaşların haber vermesi üzere olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç kadın, ambulansla kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, Y.Ç’nin intihar etmiş olabileceği öğrenildi.

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