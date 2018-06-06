Nevşehir’de sınav jokeri yakalandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından motorlu taşıtlar sürücü kursu sınavlarında joker olarak tabir edilen bir şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu (MTSK) sınavlarında joker olarak tabir edilen bir şahsın Nevşehir’de olduğu ve başkasının yerine sınava gireceğinin bilgisi elde edilmesi üzerine yapılan çalışmada otobüs terminalinde eşkale uygun M.Ç. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.Ç. emniyetteki ifadesinde Şanlıurfa’dan Nevşehir’e geldiğini belirtirken Nevşehir’den de Antalya ve Erzurum’a joker olarak Ö.K. ve F.B.’nin başka şahıslar adına sınava gireceğini itiraf ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.Ç.’ye resmi belgede sahtecilik suçundan yasal işlem yapıldığı bildirildi.