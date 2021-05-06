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Nevşehir’de sahur vakti kumar operasyonu
Nevşehir polisinin sahur vakti yaptığı kumar operasyonunda 22 kişi gözaltına alındı. 144 Bin lira para cezası uygulanan kumarbazların baskınlardan kendilerini korumak için bulduğu yöntemler ise şaşırttı.
Asayiş 06.05.2021, 09:40 06.05.2021, 10:00
Nevşehir polisinin sahur vakti yaptığı kumar operasyonunda 22 kişi gözaltına alındı. 144 Bin lira para cezası uygulanan kumarbazların baskınlardan kendilerini korumak için bulduğu yöntemler ise şaşırttı.
Polis ekipleri tarafından yapılan kumar baskınında 22 şüpheli yakalanırken 17 deste oyun kağıdı, 167 adet pul, 1 adet güvenlik kamera kayıt cihazı ele geçirildi. Kumar oynarken yakalanan 22 şahsa, kumar oynamaktan 29 bin 932 lira, sosyal mesafeden 19 bin 800 lira, soka çıkma yasağına uymamaktan 74 bin 800 lira ve yetiştirmesi yasak olan köpek bulundurmaktan 20 bin 868 lira para cezası olmak üzere toplam 144 bin 860 lira para cezası kesildi.