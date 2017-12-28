Nevşehir’de rüşvet operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Nevşehir merkezli Aksaray, Çorum ve Kırşehir’de düzenlenen rüşvet operasyonu kapsamında 4 kişi tutuklandı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Nevşehir, Aksaray, Çorum ve Kırşehir’de, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından yapılan rüşvet operasyonunda 50 kişi hakkında işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ‘Rüşvet, zimmet’ suçlarından adliyeye sevk edilen polis memurları R.Ç., R.B., C.K. ve H.A. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.