Nevşehir’de öldürülen yaşlı çift, son yolculuğuna uğurlandı

Nevşehir’in Acıgöl ilçesine bağlı Ağıllı köyünde yakılarak öldürülen yaşlı çift, Nevşehir’de son yolcuğuna uğurlandı.

Nevşehir’in Acıgöl ilçesine bağlı Ağıllı köyünde boş bir arazide araç içerisinde yakılarak öldürülen Mustafa Şahin Akkoç ve Ayfer Akkoç’un Ankara adli tıp kurumunda yapılan otopsi sonrasında cenazeleri memleketleri Nevşehir’e getirildi. Mustafa Şahin Akkoç ve Ayfer Akkoç çiftçinin cenaze namazları Aşağı Beddik Camii’nde öğle namazını müteakip kılınırken cenaze namazına Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, çiftin ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazı kılınan yaşlı çift, Kaldırım Mezarlığı’na defnedildi.