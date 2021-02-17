Nevşehir’de kumar oynanan dernek basıldı

Nevşehir’de bir dernek binasında kumar oynadıkları belirlenen 8 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Toptancılar Sitesinde bulunan bir dernek binasında kumar oynandığı yönünde ihbarı değerlendiren Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada dernek binasına yapılan baskında iki adet büyük kırmızı örtülü masa, çok sayıda sandalye, karton kutu içerisinde altı adet yaz boz kağıdı, soba içerisine yeni atıldığı belirlenen 106 adet iskambil kağıdı ele geçirildi.

Dernek Başkanı ve beraberinde bulunan 7 kişiye kumar oynama suçundan 9 bin 352 lira para cezası kesilirken sosyal mesafe kurallarını ihlal etmek ve sokağa çıkma yasağını çiğnemelerinden dolayı ise 27 bin 200 lira idari para cezası kesildiği öğrenildi.