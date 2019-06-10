Nevşehir’de köyleri sel vurdu

Nevşehir’in Gülşehir ilçesine bağlı köylerinde akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağmur sele neden oldu.
Gülşehir’in Abuşağı ve Şahinler köyünde yağan şiddetli yağmur sonrasında ekili arazilerin zarar gördüğü öğrenildi.
Nevşehir’in Gülşehir ilçesine bağlı köylerinde akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağmur sele neden oldu. Nevşehir’in Gülşehir ilçesine bağlı Abuşağı ve Şahinler köyünde akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağmur yağışı...
Nevşehir’in Gülşehir ilçesine bağlı köylerinde akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağmur sele neden oldu.
Gülşehir’in Abuşağı ve Şahinler köyünde yağan şiddetli yağmur sonrasında ekili arazilerin zarar gördüğü öğrenildi.