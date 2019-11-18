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Nevşehir’de hareketli dakikalar: 4 kişi yakalandı
Ürgüp’ten Nevşehir’e Gelmekte Olan 54 Pe 772 Plakalı Otomobili Polis Durdurmak İstedi. Polisin Dur İhtarina Uymayarak Kaçan Otomobil Sürücüsü Ve İçerisinde Bulunan 3 Kişi Polis Ekiplerinden Kaçtı. Araç İçerisinde Bulunan Tüfekle Polise De Ateş Açtıkları Öğrenilen Şahislar Polis Ekiplerinin İle Uzun Süren Kovalamacası Sonrasında Nevşehir Güzelyurt Mahallesi 202.sokakta Yakalandı.
Asayiş 18.11.2019, 00:22
Nevşehir’de polis ekiplerinin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsü ve araçta bulunan 3 kişi uzun süren kovalamacının ardından yakalanarak gözaltına alındı.
Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken ekipler tarafından otomobil içerisinde ve çevrede arama yapıldı. Otomobil içerisinde ise şoför koltuğunda tüfek olması dikkatlerden kaçmadı.
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