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Nevşehir’de güvenli eğitim uygulaması yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi kampus dışında faaliyet gösteren umuma açık iş yerlerinde ve yol güzergahlarında güvenli eğitim uygulaması yapıldı.Emniyet Müdürlüğü tarafından 21 ekip 93...

23 Aralık 2017 Cumartesi 10:33
Nevşehir’de güvenli eğitim uygulaması yapıldı
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İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi kampus dışında faaliyet gösteren umuma açık iş yerlerinde ve yol güzergahlarında güvenli eğitim uygulaması yapıldı.

Emniyet Müdürlüğü tarafından 21 ekip 93 personelin katılımı ile yapılan uygulamada 953 şahıs ile 129 araç sorgulandı. 1 araca 390 lira para cezası, 2 iş yerinde sigara yasağına uymamaktan ve 1 iş yerine ise canlı müzik ruhsatı olmadan canlı müzik yapmaktan işlem yapıldığı öğrenildi.
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