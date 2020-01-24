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Nevşehir’de firari FETÖ üyesi Göreme'de yakalandı
Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde FETÖ firarisi ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Asayiş 24.01.2020, 10:10
Edinilen bilgilere göre, Jandarma ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonrasında Göreme beldesinde hakkında FETÖ terör örgütü üyesi olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.G. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen firari FETÖ’cu E.G. tutuklanarak Nevşehir E tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.