Nevşehir’de firari FETÖ üyesi Göreme'de yakalandı

Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde FETÖ firarisi ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Jandarma ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonrasında Göreme beldesinde hakkında FETÖ terör örgütü üyesi olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.G. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen firari FETÖ’cu E.G. tutuklanarak Nevşehir E tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.