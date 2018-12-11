Nevşehir’de FETÖ’dan öğretim görevlisi 4 kişi gözaltına alındı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında öğretim görevlisi 4 kişi gözaltına alındı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde öğretim görevlileri M.Ç., S.G.D. M.Z.K. ve daha önce meslekten ihraç edilmiş olan öğretim görevlisi T.Y. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan öğretim görevlilerinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.