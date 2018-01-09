Nevşehir’de FETÖ mahkemeleri devam ediyor

Nevşehir 2.Ağır Ceza Mahkemesinde Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) duruşmaları devam ediyor.

Nevşehir 2.Ağır Ceza Mahkemesinde hakkında terör örgütüne üye ve yöneticilik iddiası ile yargılanan tutuklu sanık Muzaffer G. sesli görüntülü bilişim sistemi (SEBGİS) ile hâkim karşısına çıktı. Tutuklu sanık Muzaffer G. kendisinin herhangi bir örgüt üyeliği ve yöneticiliği olmadığını, Bank Asya’ya 35 bin lirayı ise KPSS parası olarak yatırdığını ifade ederken mahkemeden tahliyesini talep etti.

Mahkeme Başkanı ise sanığın tahliye talebini ret ederken bir sonra ki duruşmayı 13 Mart 2018 tarihine erteledi.