Nevşehir’de cinsel istismar suçuna mahkeme ceza yağdırdı

Nevşehir’in Gülşehir ilçesine bağlı Abuşağı köyünde 2017 yılında engelli 2 kişiye cinsel istismar suçundan yargılanan 7 sanığa toplam 207 yıl hapis cezası verildi.

Nevşehir’in Gülşehir ilçesine bağlı Abuşağı köyünde 2017 yılında yaşanan 7 kişinin 2 engelli erkeğe cinsel istismarda bulunmasının karar duruşması Nevşehir 1.Ağır Ceza Mahkemesinde yapıldı. Mahkeme başkanı tarafından sanıkların son sözlerinin alındığı duruşmada sanıklar suçsuz olduklarını ve tahliyelerini talep ederken mahkeme sanıklara ceza yağdırdı. 1.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanıklardan Hasan Y. 51 yıl, Dilaver I. 38 yıl 6 ay, Yüksel E. 30 yıl 6 ay, Abdullah A. 22 yıl 6 ay, Koçay E. 22 yıl 6 ay, Adnan Ö. 21 yıl ve Ali Y. 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı.