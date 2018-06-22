Nevşehir’de cinayet: 1 ölü

Nevşehir’in Derinkuyu ilçesine bağlı Til köyünde çıkan silahlı tartışma sonrasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir’in Derinkuyu ilçesine bağlı Til köyde aralarında daha önce husumet bulunan Hüseyin Kızıltepe (28) ve Süleyman Aytekin (24) yolda karşılaştı. Yolda karşılaşan ikili önce tartışmaya başlarken tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında Süleyman Aytekin yanında bulundurduğu tabancayla Hüseyin Kızıltepe’yi başından ve göğsünden vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan Süleyman Aytekin daha sonra ise Emniyet ekiplerince yakalandı. Polis ekiplerince yakalanan Aytekin sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2018, 20:03