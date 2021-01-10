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Nevşehir’de çıkan kavga ölümle bitti
Nevşehir’in Kozaklı ilçesinde aralarında husumet bulunan iki kişi arasındaki kavga ölümle bitti.
Asayiş 10.01.2021, 23:47 11.01.2021, 08:20
Nevşehir’in Kozaklı ilçesinde aralarında husumet bulunan iki kişi arasındaki kavga ölümle bitti.
Kozaklı ilçe merkezinde karşılaşan K.Y. ve Ü.O. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada yanındaki silahı Ü.O.’ya yönelten K.Y.’nin ateş etmesi neticesi yaralandı.
Ü.O. buradaki ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Ankara’ya götürüldü.
Ü.O. yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. K.Y. ise polis tarafından gözaltına alındı.