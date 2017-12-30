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Nevşehir’de ByLock’tan 27 kişi tahliye oldu

FETÖ soruşturması kapsamında Nevşehir’de tutuklu bulunan 27 kişi adının ‘ByLock’ listesinden çıkartılmasının ardından tahliye edildi.

30 Aralık 2017 Cumartesi 10:02
Nevşehir’de ByLock’tan 27 kişi tahliye oldu
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FETÖ soruşturması kapsamında Nevşehir’de tutuklu bulunan 27 kişi adının ‘ByLock’ listesinden çıkartılmasının ardından tahliye edildi.

Edinilen bilgilere göre, Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şifreli haberleşme programı olan ‘ByLock’ kullandığı iddiasıyla FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu bulunan 27 kişi tahliye edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında terör örgütü mensubu olduğu iddiasıyla soruşturma yürütülen Kemalettin Cengiz Erbakırcı tarafından geliştirilen ‘Mor Beyin’ yazılımıyla 11 bin 480 GSM numarası kullanıcısına ‘ByLock IP’lerine yönlendirildikleri tespit edilmişti.

Son Güncelleme: 30.12.2017 11:41
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