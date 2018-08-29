Nevşehir’de aranan FETÖ şüphelisi Adana’da tutuklandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan FETÖ/PDY terör örgütü üyesi şüphelisi Adana’da yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü planlı istihbarat operasyonu çalışmaları kapsamında, Nevşehir adli makamlarınca ’Terör Örgütü Üyesi Olmak’ suçundan yakalama kararı ile aranan, Bylock program kullanıcısı ve aynı zamanda öğrenci yurt sorumlusu B.Ç. isimli bayanın yakalanmasına yönelik yapılan teknik çalışma sonrasında Adana’da yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Ç. tutuklanarak Adana Cezaevine gönderildiği öğrenildi.