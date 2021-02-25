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Nevşehir’de 9 yıl önce ortadan kaybolan çifti arama çalışmaları devam ediyor

Nevşehir’in Avanos ilçesinde 2 Ağustos 2012 tarihinde kaybolan Tunç Boztepe ve Selda Grosse aradan geçen 9 yılın ardından tekrar arama çalışmalar başlatıldı.

Asayiş 25.02.2021, 14:15
Nevşehir’de 9 yıl önce ortadan kaybolan çifti arama çalışmaları devam ediyor
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Nevşehir’in Avanos ilçesinde 2 Ağustos 2012 tarihinde kaybolan Tunç Boztepe ve Selda Grosse aradan geçen 9 yılın ardından tekrar arama çalışmalar başlatıldı.

Nevşehir’in Avanos ilçesine yaşayan ve 2 Ağustos 2012 tarihinde kaybolan Tunç Boztepe ve Selda Grosse çiftinin aracının son olarak uydu görüntüsünden Bayramhacılı barajında olduğu tespit edilmesinin ardından aradan geçen 9 yılın ardından Bayramhacılı barajında AFAD ekipleri tarafından yeniden aranmaya başlandı. AFAD ekiplerine bağlı dalgıçlar tarafından çalışmalar gün boyu devam etti.

Tunç Boztepe ve Selda Grosse çifti 2 Ağustos 2012 tarihinde kaybolmasının ardından o tarihten bugüne kadar izlerine rastlanmamıştı.
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