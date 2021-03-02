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Nevşehir’de 9 yıl önce kaybolan çifti arama çalışmalarına ara verildi
Nevşehir’in Avanos ilçesinde yaklaşık 9 yıl önce kaybolan çiftin aranmasına yönelik çalışmaya bir süre ara verildi.
Asayiş 02.03.2021, 16:03
Nevşehir’in Avanos ilçesinde yaklaşık 9 yıl önce kaybolan çiftin aranmasına yönelik çalışmaya bir süre ara verildi.
20 Şubat’ta baraja gelen AFAD’a bağlı uzman ekipler, sandalla açıldıkları barajın derin sularına dalarak arama yapmış ve su altı kamerası ile görüntüler çekmişti.Bölgede etkili olan rüzgardan dolayı çalışmaların olumsuz etkilendiği öğrenilirken, su altı kamerası ile alınan görüntülerin uzmanlarca inceleneceği, yapılacak değerlendirmenin ardından ise çalışmaya yeniden başlanıp başlanmayacağı konusunda neticeye varılacağı öğrenildi.