Nevşehir’de 288 bin 480 makaron ele geçirildi

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Gülşehir’de 116 bini boş, 32 bin 480’i dolu makaron, Avanos ilçesine bağlı Topaklı köyünde de 140 bin makaron olmak üzere toplamda 288 bin 480 makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Gülşehir’de yapılan adli aramada, 32 bin 480 adet dolu makaron, 116 bin adet boş makaron, 275 kilo tütün, 77 bin 600 adet sigara filtresi, 17 adet nargile tütünü ele geçirilirken Avanos ilçesine bağlı Topaklı köyünde de şüpheli araç içerisinde yapılan aramada 140 bin makaron ele geçirildi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan her iki şüpheli hakkında kaçakçılıkla mücadele kanuna muhalefet etmek suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.