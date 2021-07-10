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Nevşehir’de 288 bin 480 makaron ele geçirildi
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Gülşehir’de 116 bini boş, 32 bin 480’i dolu makaron, Avanos ilçesine bağlı Topaklı köyünde de 140 bin makaron olmak üzere toplamda 288 bin 480 makaron ele geçirildi.
Asayiş 10.07.2021, 13:21 11.07.2021, 08:47
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Gülşehir’de 116 bini boş, 32 bin 480’i dolu makaron, Avanos ilçesine bağlı Topaklı köyünde de 140 bin makaron olmak üzere toplamda 288 bin 480 makaron ele geçirildi.
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan her iki şüpheli hakkında kaçakçılıkla mücadele kanuna muhalefet etmek suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.