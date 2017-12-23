Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Nevşehir’de 22 araca 10 bin 254 lira para cezası kesildi

Nevşehir’de düzenlenen huzur uygulamasında 299 araç kontrol edildi, 22 araca ise 10 bin 254 lira para cezası uygulandı.Tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak yapılan huzur uygulaması kapsamında Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü 19 ekip 239 polisin...

23 Aralık 2017 Cumartesi 15:46
Nevşehir’de 22 araca 10 bin 254 lira para cezası kesildi
banner230

Nevşehir’de düzenlenen huzur uygulamasında 299 araç kontrol edildi, 22 araca ise 10 bin 254 lira para cezası uygulandı.

Tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak yapılan huzur uygulaması kapsamında Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü 19 ekip 239 polisin katılımıyla yaptığı huzur uygulamasında bin 1 şahsın GBT kontrolü yapılırken 1 kişiye borç ihlali suçundan, 1 kişiye aile korunma suçu ihlalinden, 1 kişiye ise kurusıkı tabanca bulundurmak suçundan 914 lira idari para cezası uygulandı.

.

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir’de yapılan huzur operasyonunda ise 499 araç kontrol edilirken 22 araca 10 bin 254 lira para cezası uygulanırken 6 araç ise trafikten men edilirken, ilçelerde yapılan uygulama da ise 4 kişiye kumar oynamak suçundan 908 lira para cezası kesildiği öğrenildi.

Son Güncelleme: 23.12.2017 15:55
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim