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Nevşehir’de 192 litre kaçak şarap ele geçirildi
NEVŞEHİR’İN HACIBEKTAŞ İLÇESİNDE KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE (KOM) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN 192 LİTRE KAÇAK ŞARAP ELE GEÇİRİLDİ.
Asayiş 21.09.2020, 12:46
Edinilen bilgilere göre, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri yapılan ihbar sonrasında bir iş yerinde ve bağ evinde yaptıkları aramada 192 litre kaçak şarap, 2,9 litre rakı ve 5 litre etil alkol ele geçirdi. Şüpheli şahıs Ö.K. polis ekiplerince gözaltına alınırken şüpheli şahsa 5607 kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet etmek suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.