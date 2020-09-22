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Nevşehir’de 171 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

NEVŞEHİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALAR SONRASINDA DERİNKUYU’DA 171 ADET ECSTASY HAP ELE GEÇİRİLDİ.

Asayiş 22.09.2020, 13:42 22.09.2020, 14:17
Nevşehir’de 171 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
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Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında Derinkuyu’da 171 adet Extacy hap ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Derinkuyu’da yapılan çalışmalar sonrasında şüpheli B.Ç.’nin üzerinde yapılan aramada 171 adet extacy hap ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan B.Ç. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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