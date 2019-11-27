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Nevşehir’de 155 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından adli makamlarca aranan ve hakkında toplamda 155 yıl 1 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Asayiş 27.11.2019, 13:27 27.11.2019, 15:22
Nevşehir’de 155 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
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Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından adli makamlarca aranan ve hakkında toplamda 155 yıl 1 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir 1.Ağır Ceza Mahkemesinde resmi belgede sahtecilik, mala zarar verme suçlarından yakalama kararı ile aranan 2018 yılından beri firari olan 45 yaşındaki S.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelinin yapılan GBT sorgulamasında Nevşehir 1.Ağır Ceza Mahkemesinde çeşitli suçlardan toplamda 155 yıl 1 ay hapis cezası olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli S.Y. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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