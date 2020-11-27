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Nevşehir’de 100 yıllık tarihi çan ele geçirildi
Nevşehir’de sosyal medya üzerinden tarihi çanın 5 bin TL’ye satıldığını tespit eden polis, düzenlediği operasyonla 1 kişiyi gözaltına aldı.
Asayiş 27.11.2020, 09:41 27.11.2020, 10:00
Nevşehir’de sosyal medya üzerinden tarihi çanın 5 bin TL’ye satıldığını tespit eden polis, düzenlediği operasyonla 1 kişiyi gözaltına aldı.
Nevşehir Müze Müdürlüğünden alınan bilgiye göre çanın 100 yılın üzerinde tarihe sahip olduğu ve etnografik eserler kategorisine girdiği öğrenildi.