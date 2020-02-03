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Nevşehir’de 10 yaşındaki kızı taciz eden bir kişi tutuklandı
Nevşehir’de 10 yaşındaki küçük kızı taciz eden 19 yaşındaki A.C. yakalanarak gözaltına altına alındı.
Asayiş 03.02.2020, 15:38
Edinilen bilgilere göre, 10 yaşındaki küçük kız kendisinden 9 yaş büyük bir şüpheli tarafından taciz edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine müracaat eden 10 yaşındaki küçük kızın ve annesinin şikayeti üzerine polis ekipleri tarafından 19 yaşındaki şüpheli A.C. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen A.C. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.