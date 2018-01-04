Nevşehir’de 1 kişinin üzerinde esrar yakalandı

Nevşehir’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir kişinin üzerinde yapılan aramada kubar esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İbrahimpaşa Mahallesinde şüphe üzerine durdurulan 20 yaşında ki O.C’nin üzerinde yaptıkları aramada gazete kağıdına sarılı 5,38 gram kubar esrar ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan O.C.’nin emniyette ki işlemlerinin tamamlanmasının ardından “Uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak” suçlarından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.