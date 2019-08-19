Nevşehir'deki kazada ölü sayısı 7'ye yükseldi

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 7'ye yükseldi.

Edinilen bilgiye göre, Acıgöl-Gülşehir karayolunda meydana gelen trafik kazasında 50 AG 452 plakalı tır ile çarpışan işçilerin bulunduğu 50 ZB 455 plakalı minibüs tarlaya uçtu. 6 kişinin öldüğü, 9 kişinin ise yaralandığı feci kazada Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan bir yaralının daha hayatını kaybetmesi ile ölü sayısı 7'ye yükseldi. Kazada yaralanan Arif A., Melek S., Mustafa K. ve yabancı uyruklu 3 kişinin tedavilerinin ise devam ettiği ve durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Acıgöl-Gülşehir karayolunda meydana gelen trafik kazasında 50 AG 452 plakalı tır ile çarpışan işçilerin bulunduğu 50 ZB 455 plakalı minibüs tarlaya uçtu. Kazada ilk belirlemelere göre minibüsteki 6 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi de yaralandı. Kaza yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Jandarma olay yerinde güvenlik önlemi alırken, yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2019, 14:57