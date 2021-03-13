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Nevşehir Belediye Başkanı Savran’ın oturduğu apartmanın istinat duvarı çöktü
Nevşehir’de bir apartman binasına ait istinat duvarının çökmesiyle birlikte park halinde bulunan 3 otomobil çöken duvarın altında kaldı.
Asayiş 13.03.2021, 22:45 14.03.2021, 17:26
Nevşehir’de bir apartman binasına ait istinat duvarının çökmesiyle birlikte park halinde bulunan 3 otomobil çöken duvarın altında kaldı.
Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran ve apartman sakinleri olay yerinde inceleme yapan ekiplerden bilgiler alırken Belediye Başkanı Savran burada yaptığı açıklamada, “Can kaybı olmaması en büyük tesellimiz. 3 araç hasra görmüş durumda. Çöken duvarı sabah kaldırmayı planladık. Yani maddi hasar dışında bir sıkıntı yok. Bununla geçmiş olsun. Şuan neden duvarın çöktüğü belli değil. Tespit etmeye çalışacağız. Şuanda konuşmak için erken” dedi.