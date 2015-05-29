Mkp Operasyonunda Gözaltına Alınan 24 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

İSTANBUL (İHA) – İstanbul’da terör örgütü Maoist Komünist Parti’ye (MKP) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheli adliyeye sevk edildi.İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki gün önce terör örgütü MKP’ye yönelik Sultangazi ve Sancaktepe başta olmak üzere 10 ilçede operasyon düzenledi. Toplam 30 adreste yapılan eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 24 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.SALDIRI ANI VE OPERASYON KAMERADAGözaltına alınan zanlıların 1 Mayıs’ta emniyet güçlerine taş, sopa ve molotofkokteyli ile saldırıları kameralara da yansıdı. Polis kamerası ve MOBESE görüntülerinde, şüphelilerin 1 Mayıs’ta güvenlik görevlilerine taş, sopa, sapan ve molotofkokteyli gibi materyallerle saldırdığı görülüyor. Ayrıca, operasyon sırasında şüphelilerin gözaltına alınışları ve yapılan aramalarda ele geçirilen uzun namlulu silahlar, tabanca ve örgütsel dokümanlar da görüntülerde yer aldığı görülüyor.Polis Helikopteri, Çevik Kuvvet ve Özel Harekât ekiplerinin de aralarında olduğu 800 polisin katılımıyla 2 gün önce yapılan operasyonda 24 şüpheli gözaltına alınmış, aramalarda 2 uzun namlulu tüfek, bir tabanca ve çok sayıda mermi ile örgütsel doküman ele geçirilmişti.