MHP’nin Bürosuna Saldırı Düzenleyen İki Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) Sarıyer’deki seçim bürosuna saldırı düzenleyen iki genç, olayda kullandıkları silahla birlikte yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Sarıyer’de pazar günü saat 16.30 sıralarında yüzleri maskeli kişiler, MHP Armutlu seçim bürosuna silahlı saldırı düzenlemiş, o sırada ilçe büro önünde bekleyen polis ekipleri ateş ederek karşılık vermişti. Can kaybının yaşanmadığı olayda şüpheliler olay yerinden kaçmıştı. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatmıştı.Polis, olayın ardından yaklaşık bir saat sonra olay yerine yakın bir yerde şüpheli gördüğü bir aracı durdurdu. Beyaz araç içerisinde bulunan, M.Ö.(18) ile S.E. (16) üzerinde yapılan kontrollerde iki tabanca ve tabancalara ait,27 adet dolu fişek ele geçirildi. Şüpheliler Üsküdar Çocuk Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.