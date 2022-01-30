Mehmetçik Eksi 39 Derecede Terörle Mücadeleyi Sürdürüyor

"Terörist neredeyse, hedef orası" anlayışıyla gerçekleştirilen operasyonlarda 1 Ocak'tan itibaren Irak'ın kuzeyinde 25, Suriye'nin kuzeyinde 147 olmak üzere toplam 172 terörist etkisiz hâle getirildi.

Söz konusu süreçte Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı uçaklar ve SİHA'larla 25 hava harekâtı düzenlendi, terör örgütüne ait çok sayıda hedef imha edildi.

Geçen sene gerçekleştirilen 397 operasyonla da 2 bin 883 terörist etkisiz hâle getirilmişti.

SICAKLIKLAR SIFIRIN ALTINDA

Bununla birlikte ülke genelinde soğuk hava etkili olurken, Mehmetçiğin zorlu hava ve arazi şartlarındaki mücadelesi devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları binlerce metre rakımlı çok sayıdaki üs bölgesinde kar altında ve sıfırın altındaki sıcaklıklarda vatan nöbetini sürdürüyor.

Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı yurt içi ve sınır ötesindeki üs bölgelerinden 488’inde gece sıcaklıkları eksi 20 derecenin altına indi. Yine bu üs bölgelerinden birçoğunda kar kalınlığı 5 metreyi aştı.

Irak'ın kuzeyindeki Misolok üs bölgesinde dün gece sıcaklığı eksi 39 olarak ölçülürken kar kalınlığı 7 metreye ulaştı.

Yapılan hazırlıklarla zor hava ve arazi şartlarına karşı Mehmetçik, faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Mehmetçik bulunduğu bölgelerde düzenli olarak devriye ve pusu/dinleme faaliyetleri gerçekleştirerek operasyonları artan bir tempoda sürdürüyor.